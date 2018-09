Cronaca

Castellammare - Mandano foto e video hard sui social e vengono ricattate: oltre 20 denunce alla polizia

Indaga la Procura di Torre Annunziata. I casi fra Castellammare, Gragnano, Vico Equense e Sorrento

domenica 30 settembre 2018 - 15:17

Prima mandano foto hard sui social a persone di fiducia, poi vengono ricattate. La banda, secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, sarebbe attiva fra Castellammare, Gragnano, Vico Equense e Sorrento e chiederebbe somme dai 500 ai 1000 euro per non diffondere in rete il materiale inviato. Sono oltre 20 le denunce pervenute alla polizia giudiziaria che coordina le indagini su ordine della Procura della Repubblica di Torre Annunziata. L'inchiesta è partita e potrebbe subire un'accelerata già nelle prossime settimane. Le persone adescate sui social vengono continuamente minacciate, con la richiesta di pagare tra i 500 e i 1000 euro per scongiurare il rischio di diffondere video e filmati, oltre a contenuti di messaggistica sui social di parenti e amici. La storia purtroppo è nota. Diversi utenti hanno denunciato di essere stati contattati da avvenenti ragazze su facebook, o direttamente su skype, con messaggi del tipo: “Ciao, mi piacerebbe conoscerti. Ti va di vederci su Skype?” La truffa è nota con il nome di Ratting. In genere funziona così. Una attraente ragazza manda un messaggio privato su facebook, o una semplice richiesta d’amicizia. Dal messaggio si passa presto all’appuntamento davanti alla webcam, di solito tramite Skype. Qui la conversazione da amichevole passa velocemente a piccante. I complimenti incalzano, diventano sempre più seducenti e provocatori.

Lei si finge dapprima riservata e timida, fino a lasciarsi andare mostrandosi completamente nuda e invita l’utente ignaro a fare altrettanto. In questo momento la truffa è stata attuata. Il malcapitato è stato infatti registrato, la conversazione s’interrompe e, subito dopo, arriva un messaggio con il ricatto, di solito come questo: “Ho registrato tutto il video. Se non vuoi che lo faccia circolare tra i tuoi amici, mi devi inviare 500 euro”. Una estorsione in piena regola, da codice penale, il più delle volte impossibile da rintracciare essendo gli estorsori per lo più all’estero e skype sfrutta proprio per sua policy linee non rintracciabili. Inoltre i dati anagrafici dei truffatori sono ovviamente falsi. Un allarme che negli ultimi giorni è cresciuto a dismisura a Castellammare e nei comuni limitrofi. Tra le persone che hanno presentato una regolare denuncia, ci sono anche anziani e pensionati che, per puro svago, si sono lasciati andare a qualche conversazione in chat un po' spinta. Per ritrovarsi, subito dopo, vittima di una vera e propria estorsione in piena regola. Adesso tutto è nelle mani della magistratura. Attraverso la polizia postale si proverà a risalire ai responsabili di questa truffa che miete ancora molte vittime.

