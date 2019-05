Cronaca

Castellammare - Lite per viabilità in via Amato, donna in ospedale colpita al volto. Attimi di terrore in centro

La donna è rimasta coinvolta in una lite fra due uomini che si erano tamponati poco prima fra via Marconi e via Amato

di genesp martedì 21 maggio 2019 - 07:50

Rissa per motivi di viabilità fra due uomini in via Amato ma ad avere la peggio è stata una donna che viaggiava in auto con uno dei due. Ha subito infatti un colpo al volto mentre provava nell'impresa di dividere gli automobilisti che si erano tamponati poco prima. Attimi di paura ieri sera in pieno centro a Castellammare di Stabia dove una rissa ha di fatto paralizzato il traffico per qualche minuto. L'esito della lite ha visto il ricovero in ospedale per una donna che è stata colpita al volta e ha accusato anche un malore. Per lei sono state necessarie le cure dei medici del San Leonardo che hanno preferito trattenere la paziente per compiere tutti i controlli del caso.



Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia municipale giunti sul posto, la rissa sarebbe nata dopo un tamponamento.

Le due vetture stavano entrambe transitando per via Marconi e stavano per svoltare in via Amato quando si sarebbe verificato l'impatto. Una parola di troppo, accuse reciproche fra gli automobilisti hanno di fatto alzato i toni con i due uomini che sarebbero venuti subito alle mani. E nel tentativo di dividerli, la donna è stata colpita al volta tanto da perdere conoscenza. Il tutto sotto gli occhi di decine di passanti che increduli osservavano quanto accadeva in pieno centro. Se dovessero essere confermate tutte le accuse, non è escluso che la polizia municipale decida di denunciare i due coinvolti nella lite.