Castellammare - Lettino vola giù da un terrazzo. Il tetto di un'auto finisce in frantumi

E’ capitato anche questo nella giornata di ieri in via Virgilio.

di Simone Rocco giovedì 27 settembre 2018 - 15:11

Sono continuati anche oggi i forti disagi in città causati dalle raffiche di vento che da diversi giorni ormai stanno sferzando l’intera regione Campania. Danni a cose e persone si sono registrati un po’ ovunque, con situazioni più o meno gravi.



Stamattina a Gragnano, come abbiamo già raccontato in un altro articolo, un ragazzo è stato colpito alla testa da un cestino per le mollette volato già da un balcone. Il malcapitato è stato costretto a ricorrere alle cure mediche per la ferita riportata al capo.



Non ha fortunatamente causato danni a persone un lettino prendisole volato via da un terrazzo in via Virgilio a Castellammare di Stabia.

E’ capitato anche questo nella giornata di ieri quando, come si vede chiaramente dalla foto, un lettino è letteralmente volato in strada andando a colpire un’auto parcheggiata in un’area privata. Il danno causato alla vettura è stato notevole: tettuccio in vetro sfondato e lunotto posteriore lesionato. Fortunatamente nell’abitacolo dell’auto non si trovava nessun nel momento dell’impatto. Le conseguenze sarebbero certamente state peggiori.

