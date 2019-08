Cronaca

Castellammare - Leonardo Di Caprio a passeggio sul porto

L'attore in sosta in città a bordo del suo yacht.

di Valeriana Cimmino mercoledì 7 agosto 2019 - 22:30

L'attore premio Oscar Leonardo DiCaprio, dopo aver presentato il 2 Agosto a Roma con il Regista Quentin Tranatino il suo ultimo film "C'era una volta a Hollywood" , in uscita in Italia il 19 settembre, durante la premiazione alla première italiana e dopo aver visitato la capitale per alcuni giorni, fa tappa in Campania! Lui che ha sempre dichiarato di amare l'Italia, il suo cibo e soprattutto il suo vino, ha da sempre mostrato un notevole interesse e predilezione per la Campania: sarà per un naturale affetto legato alle proprie origini, che vogliono i nonni paterni originari della provincia di Caserta, o per le innegabili bellezze e patrimoni che la regione può ben vantare, più volte l'attore hollywoodiano ha fatto visita in questi territori, dagli scavi di Pompei ed Ercolano, alla Reggia di Caserta, alle isole di Capri e di Ischia.

Questa volta tuttavia ha scelto come sosta per il suo Yacht Castellammare di Stabia che da qualche giorno è omaggiato a Stabia Main Port. Leonardo DiCaprio, dopo essere stato avvistato negli scorsi giorni incappucciato, con occhiali scuri e protetto da guardie del corpo al parco archeologico di Pompei e di Ercolano, è stato intravisto anche sulla banchina del porto di Castellammare, in prossimità del suo Yacht, fornito di un sostanzioso equipaggio. Chissà che fra una visita e l'altra nei siti più famosi della nostra regione ed un tuffo nella acque blu di Capri, Leonardo Di Caprio non decida di visitare le numerose bellezze della città che lo ha ospitato durante il suo soggiorno.