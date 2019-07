Cronaca

Castellammare - Lavori Eav, divieto di transito in via Cosenza dal 24 al 30 luglio

Il tratto interessato è quello tra le intersezioni con via Grotta San Biagio e via Galeno

giovedì 18 luglio 2019 - 19:28

Modifiche temporanee della circolazione stradale su via Giuseppe Cosenza e via Grotta San Biagio, in conseguenza dei lavori di rifacimento dell’armamento e della sede stradale ad opera di Eav, in prossimità dei passaggi a livello delle stazioni di via Nocera e di via Grotta San Biagio.



A partire dalle ore 7.00 di mercoledì 24 luglio, fino a fine lavori, previsti entro e non oltre il 30 luglio, è stato disposto il divieto di transito veicolare nei due sensi di marcia, nel tratto di via Giuseppe Cosenza compreso tra le intersezioni con via Grotta San Biagio e via Galeno.





Sarà applicato il divieto di sosta con rimozione coatta su tutto il lato destro di via Galeno seguendo la direzione di via Grotta San Biagio, sul lato sinistro di via Alessandro Volta seguendo la direzione di via Benedetto Croce, su entrambi i lati di via Cicerone dall’intersezione con via Orazio a quella con via Giuseppe Cosenza e su tutta l’area retrostante e circostante la pensilina di fermata bus posta in via Cosenza nei pressi dell’intersezione con via Bracco