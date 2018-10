Cronaca

Castellammare - Lavori alla rete idrica, periferia nord senz'acqua il prossimo sabato

Diramato l'avviso della Gori, secondo il quale in quattro zone della città verranno interrotti i flussi d'acqua.

di Davide Soccavo giovedì 18 ottobre 2018 - 17:51

Stop alla rete idrica il prossimo sabato dalle 13 alle 20 nella periferia nord di Castellammare. In giornata è stato diramato un avviso da parte della Gori, secondo il quale in alcune zone della città stabiese verrà sospesa l’erogazione idrica. La causa dell’interruzione dei flussi d’acqua è ricollegata all’avvio dei lavori di manutenzione alla rete idrica locale, già programmato a partire dai giorni scorsi. Le condotte idriche verranno momentaneamente bloccate questo sabato dalle ore 13 di mattina alle ore 20 di sera.

Le zone interessate sono le seguenti: Via Alcide De Gasperi, Traversa Cantieri Metallurgici, Via Meucci e Traversa Mercantile. Pertanto, sia gli appartamenti, che i servizi commerciali rientreranno nelle zone dove vi sarà il disservizio e, dunque, si invitano i residenti di conseguenza a rifornirsi di scorte d’acqua per prevenire eventuali casi di estrema necessità.

