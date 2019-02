Cronaca

Castellammare - L'Amerigo Vespucci compie 88 anni, festa a bordo con i marinai

Preparata una torta per festeggiare il traguardo della nave più bella del mondo

di genesp venerdì 22 febbraio 2019 - 21:31

Festeggiamenti anche a bordo per l'Amerigo Vespucci, la nave più bella del mondo. I marinai e gli ufficiali hanno infatti preparato una torta con l'anno di nascita e hanno celebrato l'importante traguardo raggiunto dal veliero che di settimana in settimana attraversa i mari del globo. Il Vespucci, vero e proprio vanto per la città di Castellammare, è senza dubbio la nave più famosa fra i continenti e che è entrata nella leggenda dopo l'incontro con una portaerea americana che le diede l'appellativo di "più bella del mondo". Veliero che ha un legame fortissimo con la città delle acque tanto che ogni volta che torna nelle acque stabiese, si ripetono code chilometriche per poterle visitare, anche se per pochi minuti.





«Ho provato un’emozione fortissima quando lo scorso ottobre sono salito a bordo da sindaco sull’Amerigo Vespucci - ha detto il primo cittadino Gaetano Cimmino - , in occasione della consegna del premio “Stabiesi Illustri” del Rotary Club al capitano di vascello Stefano Costantino nel porto di Castellammare di Stabia. Insieme al capitano ho avuto modo di visitare le stanze e di ammirare le foto storiche del veliero, un simbolo dell’identità stabiese che esprime appieno la straordinaria rilevanza del cantiere più antico d’Italia, uno stabilimento storico e strategico nel Mediterraneo».