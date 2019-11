Cronaca

Castellammare - La truffa della Bmw: un'auto in vendita barattata con una mozzarella da 2 kg

È la truffa capitata a Enrico, che con Alessandro Di Sarno delle Iene, smaschera Ciro Gallo e ritrova un'auto finita in Bulgaria.

di sr martedì 5 novembre 2019 - 09:00

Castellammare di Stabia centro di riciclaggio di auto rubate. E’ questo un possibile scenario che sta emergendo dall’inchiesta avviata dalle forze dell’ordine a seguito di una truffa elaborata e messa a segno su internet. Una truffa andata in porto a metà visto che poi la refurtiva, una BMW X2, è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.



Una vicenda resa nota da “Le Iene” – nel servizio di Alessandro Di Sarno - andato in onda domenica sera. Il tutto ha inizio dalla decisione di un uomo, Enrico, di mettere in vendita la propria vettura. Una BMW appunto. Il prezzo che chiede è di 50mila euro. Nel giro di qualche giorno viene contattato da un acquirente, Ciro Gallo, che si presenta all’appuntamento con un assegno circolare e 2 chili di mozzarelle. «Prima di dargli l’auto e fare il passaggio di proprietà ho fatto controllare l’assegno dalla banca – racconta Enrico a Le Iene – Ho avuto la conferma che tutto era in ordine.

Dopo qualche ora però si scopre che quell’assegno era clonato».



A salvare Enrico è il GPS montato sull’auto e lasciato ancora attivo. E’ così che si scopre che l’auto era arrivata prima a Castellammare di Stabia e poi in Bulgaria. Il tutto senza aver mai effettuato un rifornimento. I sospetti si materializzano in breve tempo, con l’ipotesi che la vettura sia stata inviate nell’est europeo per essere rivenduta come auto rubata. La rapida denuncia e l’intervento delle forze dell’ordine, grazie anche al GPS, permettono il recupero della refurtiva e la denuncia del colpevole della truffa, che non si chiama Ciro Gallo ma Emanuele De Simone.

