Cronaca

Castellammare - Irrigatori ancora guasti, addetto al giardinaggio interviene con una pompa

Un problema che persiste e al quale non è stato posto alcun rimedio, se non quello di utilizzare una normale pompa d'acqua.

di Davide Soccavo venerdì 19 luglio 2019 - 21:39

Nonostante le numerose segnalazioni e proteste, gli impianti di irrigazione continuano a non funzionare correttamente. Non vi è sera, nel orario in cui di consueto si attivano automaticamente, in cui i getti d'acqua non fuoriescono dalle aiuole, inondando tutto il tratto pedonale e rendendo difficile il normale transito ai pedoni.



Per tale motivo, non essendovi stato posto alcun rimedio, questo pomeriggio un addetto al giardinaggio, probabilmente incaricato dal comune, è intervenuto con una pompa per annaffiarle, evitando così, visto l'arrivo della stagione estiva, che si secchino del tutto.

Un sistema di irrigazione installato circa un anno fa, che ha sempre presentato problemi a molti dei apparecchi posizionati all'interno del tratto verde della villa comunale.



I primi segni di mal funzionamento risalgono al luglio dell'anno scroso: uno di questi era stato spostato tanto che ad essere innaffiata era appunto la pavimentazione della villa comunale. Uno spreco d’acqua senza precedenti che ha interessando particolarmente il lungomare di Castellammare e che fino ad oggi non ha ancora trovato una soluzione.