Cronaca

Castellammare - Indumenti abbandonati sui marciapiedi di Piazza Municipio, nessun intervento ad un fenomeno continuo

Secondo i residenti, gruppi di rom rovistano continuamente tra l'indifferenziata, la cui raccolta ha luogo in zona il giovedì sera, per procurarsi gli indumenti e gettano via quelli non ritenuti necessari.

di Davide Soccavo venerdì 27 aprile 2018 - 14:56

L'ennesimo segnale di inciviltà a Castellammare. Questa mattina nei pressi di Piazza Municipio sono stati trovati indumenti, destinati probabilmente alla raccolta indifferenziata, sparsi sui marciapiedi, impedendo il normale transito ai pedoni.



Stando anche alle voci dei residenti, solitamente in zona, soprattutto il giovedì sera, si verifica un atto simile ed i responsabili sarebbero quasi sempre gruppi di rom, che rovistano nell'indifferenziata e lasciano vestiti e altri rifiuti sui marciapiedi. Un atto di inciviltà, al quale sarà necessario porre rimedio, soprattutto partendo dai responsabili.





Un fenomeno che, al dire il vero, si verifica in molte altre zone della città. In alcuni casi, sono stati gli stessi cittadini a redarguire i rom mentre rovistavano tra i rifiuti indifferenziati. Aprendo i sacchetti e rovistando al loro interno alla ricerca di oggetti da riutilizzare o rivendere, spesso lasciano a terra l'intero contenuto. Ma non è tutto. Osservando la loro azione, si nota come siano organizzati in vere e proprie squadre che passano più volte negli stessi punti di raccolta, in modo da non perdersi il sacchetto sversato all'ultimo minuto.

Gli ultimi articoli di Cronaca