Castellammare - Incidente sulla Panoramica, 4 i feriti. Traffico in tilt

E' accaduto nei pressi del Castello Medioevale. Code da Vico Equnese sino al punto del sinistro.

di Simone Rocco domenica 16 settembre 2018 - 20:09

Ancora un incidente sulla strada statale ss145 sorrentina. Poco dopo le 17.30 almeno 4 veicoli sono rimasti coinvolti in un maxi tamponamento proprio davanti al Castello Medioevale sulla “Panoramica”. Due sarebbero le persone rimaste ferite nell’impatto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Municipale di Castellammare di Stabia ed una pattuglia dei carabinieri, oltre a due ambulanze per prestare soccorso ai feriti.



Forti le ripercussioni sul traffico, già intenso considerando l’orario di ritorno dal mare dei tanti vacanzieri che hanno approfittato dell’ennesima bella giornata di sole di questa lunga estate.



Lunghe code d’auto si sono formate in entrambe le direzioni, soprattutto verso Napoli. Da Vico Equense e fino al punto dell’incidente è stato per oltre un’ora un lungo serpentone d’auto.

Il traffico è ritornato scorrevole solo dopo che i veicoli coinvolti nell’incidente sono stati spostati dalla strada.



Ancora incerte le cause che hanno determinato l’incidente. Probabile una brusca frenata o una distrazione alla guida. Saranno le forze dell’ordine a riscostruire l’esatta dinamica del sinistro.



Si tratta dell’ennesimo incidente che si registra sulla statale sorrentina. Il 12 agosto scorso una donna si ribaltò con la propria auto nei pressi del lido “La Rotonda”. Per fortuna se la cavò con lievi ferite e tanto spavento. Andò peggio a 5 ragazzi che a giugno finirono vittime di uno scontro tra due auto e una moto. Una strada ad alto traffico, soprattutto nei weekend, per la quale andrebbero attuati sistemi di riduzione della velocità e rafforzati i controlli.

