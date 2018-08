Castellammare - Incidente SS145, migliorano le condizioni del 25enne di Casola: Â«Grazie per l'affettoÂ»

Cronaca

Castellammare - Incidente SS145, migliorano le condizioni del 25enne di Casola: «Grazie per l'affetto»

Sui social il giovane rimasto intrappolato tra le lamiere dei due veicoli ha ringraziato e rassicurato i propri cari: «Grazie a tutti per il vostro affetto, noi stiamo bene.»

di Davide Soccavo mercoledì 1 agosto 2018 - 16:14

«Grazie a tutti per il vostro affetto e per i tanti messaggi che mi avete dedicato, ci tenevo solo a tranquillizzarvi che noi ragazzi stiamo bene. Grazie a tutti». Con queste parole il 25enne che era rimasto incastrato domenica con una gamba tra le lamiere del suo scooter e quelle di un'auto, ha voluto rassicurare i suoi cari circa il suo stato di salute. Il giovane era stato coinvolto nel terribile incidente stradale di domenica scorsa sulla SS145. Se da un lato una città intera piange la scomparsa del giovane 20enne di Sant’Antonio Abate, Vincenzo Cesarano, che è deceduto ieri pomeriggio all’ospedale San Leonardo (fu speronato da un'auto a Santa Maria la Carità la scorsa settimana), dall’altro gli amici e i familiari di uno dei ragazzi coinvolti nell’incidente verificatosi sulla Statale domenica scorsa tirano un sospiro di sollievo.





Dunque, stando alle sue parole, pare siano in fase di miglioramento le condizioni di due dei tre ragazzi. Dopo l’incidente di domenica pomeriggio, due di loro erano ancora in coma, ma i medici avrebbero provato un risveglio mentre il terzo aveva riportato ferite molto gravi agli arti inferiori. Per il giovane di Casola, dunque, inizia la fase della guarigione. Il 25enne venne salvato dall'intervento dei vigili del fuoco che riuscirono a liberarlo dalle lamiere e garantirgli tutte le cure del caso. Intanto continuano le indagini delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente, grazie alle testimonianze dei presenti e all’utilizzo del sistema di videosorveglianza. Stando alle prime ricostruzioni, una donna alla guida di una Golf, per cause al momento da accertare, ha invaso la corsia opposta colpendo i due scooter e una Vespa.

