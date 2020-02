Cronaca

Castellammare - Incidente in zona Petraro, vettura si ribalta. Due feriti

Ad essere coinvolte sono state due auto che, per cause ancora da accertare, si sono scontrare.

venerdì 21 febbraio 2020 - 08:40

Incidente stradale questa mattina in zona Petraro, al confine tra Castellammare di Stabia e Santa Maria la Carità. Ad essere coinvolte sono state due auto che, per cause ancora da accertare, si sono scontrare. Una di queste, dopo l’urto, si è ribaltata.



Immediati sono scattati i soccorsi. Sul posto i medici del 118 che hanno trasportato i due conducenti al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.

Per fortuna le loro condizioni non appaiono gravi e sono ora in cura presso il nosocomio stabiese.



Sul luogo dell’incidente anche i mezzi del pronto intervento stradale che hanno provveduto a rimuovere le vetture dalla strada subito dopo che la locale polizia aveva effettuato tutti i rilievi del caso. Spetterò ora a questi ultimi stabilire l’esatta causa dell’incidente ed attribuire le rispettive responsabilità.

