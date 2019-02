Cronaca

Castellammare - Incidente in autostrada, scontro tra furgone e moto

Ferito un 36enne stabiesi. Ripercussioni sul traffico nella zona.

di sr giovedì 7 febbraio 2019 - 08:45

Immagine di repertorio non collegata alla notizia

E' di un ferito il bilancio di un incidente stradale, verificatosi ieri mattina nei pressi del casello stabiese dell'autostrada Napoli - Salerno. Tutto è accaduto poco dopo le 9 quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, c'è stato un violento impatto tea un furgone e una motocicletta. Ad avere la peggio è stato proprio il motociclista (un 36enne di Castellammare), giunto al pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo con una ferita alla testa. Ad intervenire sul luogo dell'incidente è stata un'ambulanza del 118, che ha trasportato il ferito in ospedale.

Il 36enne non è considerato grave dai medici, che hanno comunque deciso di ricoverano a scopo precauzionale. Sul posto si sono recati anche gli agenti della polizia stradale di Sorrento, per effettuare tutti i rilievi del caso. Non sono mancate ripercussioni al traffico veicolare, in un tratto sempre frequentato da molti pendolari (soprattutto di mattina), per la chiusura alle automobili di due varchi Telepass.