Cronaca

Castellammare - Inciampa in strada, anziana finisce al pronto soccorso

La donna è caduta a causa di una buca.Soccorsa dai passanti, ha riportato diverse lesioni al volto.

venerdì 24 gennaio 2020 - 07:20

Inciampa sul marciapiede e cade rovinosamente a terra. Anziana costretta a ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.



E’ successo ieri mattina in via Roma. La donna, mentre procedeva sul marciapiede, è inciampata probabilmente in una buca cadendo e sbattendo col volto sul selciato. La donna è stata immediatamente soccorso da alcuni passanti che hanno anche allertato il 118. Sul posto è così giunta in breve tempo un’ambulanza che ha trasportato l’anziana in ospedale. I medici le hanno riscontrato traumi al volto oltre a danni ai denti e allo zigomo destro.





Un episodio che riaccende i riflettori sul pessimo stato in cui si trovano i marciapiedi e le strade della città. Una situazione di pericolo per pedoni, automobilisti e centauri che va avanti da tempo senza che si intraveda un intervento dal parte del Comune. Dopo l’inizio dei lavori per rifare il manto stradale di alcune arterie cittadine, tutto si è interrotto. Cittadini ed associazioni protestano contro lo stato di degrado delle strade della città e sollecitano l’amministrazione comunale ad accelerare i lavori ormai già approvati e finanziati.

Castellammare - Inciampa in strada, anziana finisce al pronto soccorso

Condividi Facebook Twitter