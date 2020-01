Cronaca

Castellammare - Il Comune ritarda l'installazione dei sediolini nelle curve, la Juve Stabia rischia l'esilio

I sediolini dovranno essere posizionati entro il 1 febbraio. Ma la gara d'appalto non è ancora partita

di genesp domenica 5 gennaio 2020 - 13:56

Tiene banco a Castellammare di Stabia la questione relativa al Romeo Menti, lo stadio comunale utilizzato dalla Juve Stabia. Per poter partecipare regolarmente al campionato di Serie B, il Comune ha dovuto apportare delle modifiche importanti all'impianto di via Cosenza come per esempio l'installazione nei sediolini. Ed è proprio per questo motivo che ora nascono i problemi. La normativa della Lega prevede che nello stadio debbano esserci circa cinquemila sediolini ma Palazzo Farnese, in estate, ne ha installati di meno ottenendo una proroga per completare il tutto essendo una neopromossa. La proroga però termina il primo febbraio, data entro la quale il Romeo Menti doveva essere messo in regola con le normative. Se così non dovesse essere, come illustrato da Metropolis, la Juve Stabia rischierebbe di giocare lontano dal proprio fortino tutte le restanti partite fino a quando non saranno completati i lavori. Ma non finisce qui: in più rischia anche un deferimento alla Procura federale che potrebbe comportare dei punti di penalizzazione in classifica.

La gara per poter affidare l'appalto non è ancora partita e appare abbastanza improbabile che per il primo febbraio tutto venga messo in ordine. Per questo motivo sale l'allerta per la società che ha più volte espresso al Comune le proprie necessità. I seggiolini mancanti dovranno essere posizionati in curva San Marco e nella curva Frrovia dove risiede il settore ospiti. Se così non dovesse essere, ci sarebbero conseguenze enormi per la Juve Stabia che proprio in casa sta costruendo la sua salvezza nel campionato di Serie B. La Lega più volte ha inviato dei solleciti sia alla società che a Palazzo Farnese per mettere in sicurezza il Menti. In primo luogo per quanto riguarda il terreno di gioco (per il quale la gara d'appalto è partita) e allo stesso tempo anche per l'impianto di audio e il sistema di videosorveglianza. Sarà un mese di gennaio quindi da vivere con il fiato sospeso per i tifosi stabiesi che rischiano seriamente di non poter vedere giocare la propria squadra lontano delle mura amiche.

Castellammare - Il Comune ritarda l'installazione dei sediolini nelle curve, la Juve Stabia rischia l'esilio

Condividi Facebook Twitter