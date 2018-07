Cronaca

Castellammare - Guasto idrico, a viale Puglia rubinetti a secco da ieri pomeriggio

I residenti allertano anche i carabinieri: «Ci sono anziani che non possono nemmeno bere».

domenica 22 luglio 2018 - 09:43

Immagine di repertorio non associata alla notizia

Rubinetto a secco in viale Puglia a Castellammare di Stabia. Un distacco idrico avvenuto senza preavviso, probabilmente causato da un guasto alle tubature, che si è avvenuto ieri alle 17 circa. Immediate sono partite le segnalazioni dei residenti verso la Gori, ripetute poi nel corso della giornata poiché il guasto non veniva riparato. «Ad ogni segnalazione – ci ha raccontato una residente – l’operatore afferma che entro un'ora al massimo invierà una squadra.

Ho allertato anche i carabinieri in quanto l’accaduto è gravissimo. In zona ci sono anziani che non hanno neanche potuto bere».



Un guasto che, secondo le segnalazioni che abbiamo ricevuto, era ancora tale fino alle 2 circa di questa notte.

