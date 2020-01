Cronaca

Castellammare - Guasto alla rete, via Plinio senz'acqua

Il disservizio dovrebbe rientrare per le ore 14.

giovedì 23 gennaio 2020 - 12:15

Guasto improvviso alle rete idrica a Castellammare di Stabia. Per questo, sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione dalle 12 in via Silio Italico, Via Plinio e traverse.





Gli operai della Gori sono già a lavoro. Il disservizio dovrebbe rientrare per le ore 14.

Castellammare - Guasto alla rete, via Plinio senz'acqua

Condividi Facebook Twitter