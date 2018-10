Cronaca

Castellammare - Gravi danni agli istituti scolastici: lesioni ai tetti del Severi e di Schito. Distrutto l'ingresso del Renato Elia

Dopo la violenta tempesta odierna, si contano i danni. Particolarmente critica la situazione in alcune scuole stabiesi

di Gennaro Esposito lunedì 29 ottobre 2018 - 20:51

E' il momento della conta dei danni a Castellammare dopo la terribile giornata odierna. Il vento e la pioggia hanno procurato enormi problemi agli istituti scolastici stabiesi, sia superiori che elementari. In primis il liceo scientifico Francesco Severi: sono volati via pezzi di bitume durante la mattinata a causa delle violenti raffiche di vento. Le lezioni sono state sospese fino a mercoledì 31 ottobre e, considerato il ponte, gli studenti torneranno a scuola solamente il 5 novembre. In questa settimana ci saranno probabilmente i lavori di manutenzione straordinaria. Preoccupano, allo stesso tempo, anche le condizioni della scuola Schito di via Napoli dove si sono presentati gli stessi problemi del Severi. Pezzi di bitume sono volati via soprattutto nel pomeriggio mentre diversi rami sono crollati all'interno del cortile dell'istituto. Fortunatamente domani ci sarà il tempo per mettere in sicurezza l'area.

All'istituto Wojtyla di Moscarella, invece, una perdita di acqua ha fatto crollare alcuni pannelli nei corridoi della scuola rendendo di fatto non sicura parte della struttura. In crisi anche l'Iti Renato Elia: gli alberi presenti all'interno del cortile sono crollati sulla recinzione che separa dalla strada abbattendola di colpo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e della protezione civile per compiere i rilievi del caso. Inevitabile per il sindaco Cimmino proclamare la chiusura delle scuole almeno per domani 30 ottobre. L'unità di crisi è ancora in attività a Palazzo Farnese dove si sta lavorando per eliminare parte dei disagi. In compagnia della polizia municipale e delle altre forze dell'ordine si sceglierà la strada da seguire. Il sindaco Cimmino ha già annunciato gli interventi per risolvere i problemi in tutti gli istituti scolastici.