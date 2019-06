Cronaca

Castellammare - Giù dal sesto piano, 50enne perde la vita in via Paride del Pozzo

E' successo questo pomeriggio nella zona del rione San Marco.

domenica 30 giugno 2019 - 20:01

Tragedia a Castellammare di Stabia. Un uomo si sarebbe lanciato dal balcone di un edificio in via Paride del Pozzo. Uno schianto terribile a seguito del quale l’uomo ha perso la vita.



E’ successo questo pomeriggio nella zona del rione San Marco. Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto.

Ma l’uomo, di circa 50 anni, è volato giù dal sesto piano facendo un volo di oltre 20 metri. Sarebbero stati i pareti ad allertare i soccorsi che però sono giunti sul posto quando ormai non c’era nulla da fare.