Cronaca

Castellammare - Giovane stabiese tra i TOP500 esperti di Marketing Digitale

Giuseppe Caruso, giovane stabiese di anni 30, ha ricevuto nei giorni scorsi la nomina a membro della community Digital MasterMinds.

domenica 2 febbraio 2020 - 10:18

Giuseppe Caruso, giovane stabiese di anni 30, ha ricevuto nei giorni scorsi la nomina a membro della community Digital MasterMinds: il primo «think tank» italiano nato per condurre la trasformazione digitale delle aziende e delle organizzazioni attraverso un network di Leader del digital e dell’innovazione. Tale network, fondato nel gennaio 2018 da Alice Morrone, Chief Innovation Officer di Leroy Merlin, è composto da circa 500 professionisti senior d’azienda i quali quotidianamente condividono esperienze e best practices. L’obiettivo principale è quello di promuovere lo scambio orizzontale tra persone competenti, senza l’ingerenza di fornitori e agenzie.



Tale scambio avviene mediante la piattaforma Slack, ove è possibile prendere parte a ben 32 canali tematici (qualche esempio? #ecommerce #digitalmarketing #tecnologieperinnovare #vendereallestero #seo_e_analytics #omnicanalità #cercocollaboratori ma anche #cambialatestadeiboss…).





Quello dei Digital MasterMinds non è però solo un mondo virtuale: periodicamente i membri della community vengono coinvolti in eventi reali, ai quali partecipano anche partner esterni al fine di integrare le competenze dei DMMs con quelle dei migliori player del mercato internazionale.



Requisito principale per diventare membro quello di avere alle spalle una comprovata esperienza in ambito digitale. Giuseppe, nello specifico, è laureato in Culture Digitale e della Comunicazione, specializzato con lode in Comunicazione Pubblica, Sociale e Politica presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Noto all’opinione pubblica per aver ideato l’app salvavita SOSocial.

Castellammare - Giovane stabiese tra i TOP500 esperti di Marketing Digitale

Condividi Facebook Twitter