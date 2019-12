Cronaca

Castellammare - Gelo in arrivo in città, diramata l'allerta neve dalla Protezione Civile. Fiocchi possibili a quota 300 metri

Sarà un Capodanno gelido nel comprensorio stabiese

di genesp venerdì 27 dicembre 2019 - 15:36

Brusco calo delle temperature atteso nelle prossime ore. Il clima primaverile che ha contraddistinto il periodo natalizio lascerà spazio al freddo invernale con temperature che sfioreranno 0 gradi negli ultimi giorni dell'anno. Proprio per questo motivo la Protezione Civile della Regione Campania ha diramato l'allerta neve dalla mezzanotte di oggi. Gli esperti prevedono la caduta di fiocchi già a quota 300 metri a causa del brusco calo di temperatura ma si teme anche la formazione del ghiaccio. Per questo motivo la Protezione Civile ha già avvisato i Comuni più a rischio che dovranno organizzarsi per prevenire i disagi.

«Venti localmente forti, dalla tarda mattinata di sabato 28, da nord-nord-est. Mare agitato al largo e lungo le coste esposte, dalla mattina di domani sabato 28. Gelate persistenti a quote basse dal pomeriggio-sera» spiega la Regione.



A Castellammare non dovrebbe nevicare ma gli ultimi giorni dell'anno saranno gelidi. Il sole dovrebbe essere garantito ma le temperature non supereranno i dieci gradi. Il giorno più freddo dovrebbe essere proprio il 30 dicembre.

