Castellammare - Furto di PC al III Circolo, ladri seriali ancora in azione nelle scuole stabiesi

I carabinieri stanno tentando di trovare dei punti in comune con gli altri furti che ci sono stati nelle ultime settimane nel comprensorio stabiese.

di Gennaro Esposito martedì 17 aprile 2018 - 13:59

Hanno forzato la porta d'emergenza e hanno portato via sei computer. Torna in azione così la banda dei computer che ha terrorizzato le scuole del comprensorio stabiese. Dopo aver portato a termine un colpo alla Bonito - Cosenza e anche al liceo Severi, i ladri hanno sottratto i dispositivi elettronici dal terzo circolo di Castellammare "San Marco" al rione Cicerone. Sul posto sono giunti immediatamente i carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata e i colleghi della Compagnia di Castellammare allertati dal personale scolastico. Sfortunatamente, l'istituto del San Marco non ha a disposizione un sistema di videosorveglianza così come anche l'allarme intrusione.

È stata quindi un'operazione studiata: dopo aver forzato la porta d'emergenza, il gruppo di ladri è entrato e ha portato via i sei pc di diverse marche e che erano stati regalati alla scuola nel corso degli anni. Le indagini sono ancora in corso: i carabinieri stanno tentando di trovare dei punti in comune con gli altri furti che ci sono stati nelle ultime settimane nel comprensorio stabiese. L'ultima scuola ad essere colpita è stata la Borrelli di Santa Maria la Carità dove sparirono una trentina di computer sempre con le stesse modalità.

