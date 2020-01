Cronaca

Castellammare - Furto all'anagrafe, derubato anche il centro anziani

Il presidente: «Hanno portato via 90 euro, le quote versate in questi giorni da alcuni soci».

di sr domenica 5 gennaio 2020 - 09:52

I ladri che nella notte tra il 3 ed il 4 gennaio si sono introdotti negli uffici comunale dell’anagrafe di via Libero d'Orsi hanno derubato anche il centro anziani la su cui sede è attigua ai locali dell’ente di Castellammare di Stabia.



La denuncia arriva direttamente da Giuseppe Di Nardo, presidente del centro anziani stabiese. «I balordi che hanno fatto irruzione negli uffici comunali – ci ha spiegato – si sono introdotti anche nelle stanze occupate dal centro anziani. Qui hanno rovistato nei cassetti delle scrivanie e messo tutto a soqquadro. Hanno anche portato via 90 euro, l’equivalente delle quote annuali di iscrizione versate dai soci in questi primi giorni dell’anno».





Il ladri hanno forzato l'ingresso delle sede comunale ma non sono riusciti ad aprire la cassaforte dove erano presenti alcuni documenti e diversi contanti. Sono stati i dipendenti comunali ieri mattina a notare i segni di infrazione e ad allertate immediatamente le forze dell'ordine che giunte sul posto hanno dato inizio ai rilievi. È stata quindi aperta un'inchiesta sul caso per capire l'obiettivo dei malviventi. All'interno della cassaforte, secondo quanto raccontato da alcuni dipendenti, erano presenti soprattutto contanti e alcuni documenti d'identità. Probabilmente i ladri volevano impadronirsi del denaro ma questa ipotesi dovrà essere confermata dagli inquirenti.

Castellammare - Furto all'anagrafe, derubato anche il centro anziani

Condividi Facebook Twitter