Castellammare - Furti in appartamento, ladri braccati dalle forze dell'ordine

Ecco come agiscono. Si tratterebbe di una banda composta da cittadini dell'est Europa. Si visualizzano le telecamere del circuito cittadino.

di sr domenica 8 settembre 2019 - 09:58

Furti negli appartamenti, a Castellammare di Stabia è scattato l’allarme dopo diversi colpi messi a segno negli ultimi giorni. In uno di questi, come abbiamo scritto in anteprima venerdì mattina, un uomo è anche stato ferito dai ladri, scoperti mentre rovistavano nella sua abitazione.



Una escalation di furti che in realtà non si è mai arrestata negli ultimi mesi in città. Il clou si è raggiunto la notte di giovedì quando i ladri hanno messo a segno ben 3 colpi nel giro di poche ore, tutti in appartamenti situati tra Pioppaino ed il Savorito. Il modus operandi dei topi d’appartamento ormai sembra chiaro: entrano nelle case durante la notte, arrampicandosi sulle tubazione esterne ai palazzi. Raggiungono così i balconi delle abitazioni ai piani bassi. Approfittano di balconi e finestre lasciati aperti per entrare in casa. Una volta dentro, sembra che utilizzino spray narcotizzante per stordire gli inquilini che continuano così a dormire. Nel frattempo i malviventi gli svuotano l’appartamento.



Nei giorni scorsi, nel mirino dei ladri erano finiti due appartamenti del rione San Marco. Anche qui la tecnica è stata la stessa: entrare dai balconi e rubare il possibile mentre i proprietari dormivano.





Oltre al danno economico, qualcuno ha subito anche quello fisico. Come già raccontato l’altro giorno, un uomo – una volta scoperto di avere i ladri in casa – ha cercato di bloccarli ma si è preso una sprangata in pieno volto che gli è costata la frattura del settore nasale e diversi punti di sutura ad uno zigomo. L’uomo ha però fornito importanti indizi alle forze dell’ordine per cercare di risalire all’identità dei malviventi. Secondo il suo racconto, infatti, ad agire nella notte per derubare le case degli stabiesi sarebbe una banda composta da 3 uomini dell’est Europa, polacchi o ucraini. Dal racconto di un’altra donna che li ha visti scappare una volta scoperti, i 3 ladri si muoverebbero a bordo di un furgone.



Acquisiti tutti questi elementi, le forze dell’ordine stanno ora visionando le immagini delle telecamere di sicurezza del circuito cittadino. L’intento è individuare questo furgone nelle zone oggetto dei furti e seguirne gli spostamenti. La speranza è quella di risalire al covo dove si nascondo per poi stringergli le manette ai polsi.