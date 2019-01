Cronaca

Castellammare - Furti a negozi in centro, presi i due ladri

Si tratta di due 40enni del centro antico. Ad individuarli i carabinieri della locale stazione.

di sr sabato 12 gennaio 2019 - 08:12

Presi i ladri di generi alimentari che nelle scorse settimane hanno messo a segno diversi colpi in alcuni esercizi commerciali del centro cittadino. Si tratta di un 41enne e di un 44enne entrambi residente nel centro storico di Castellammare di Stabia e con precedenti proprio per furto. Le indagini lampo sono state condotte dai carabinieri della locale stazione agli ordini del maggiore Donato Pontassuglia e del tenente Andrea Riccio, che si sono serviti delle immagini delle telecamere di sicurezza cittadini per individuare i malviventi.



I militari dell’arma si erano attivati si dai primi colpi messi a segno dei due alla fine del mese scorso ai danni di un bar al Corso Vittorio Emanuele e di un ristorante al Corso Garibaldi.

Analizzando proprio le immagini delle telecamere comunali e quelle degli stessi locali derubati, i carabinieri erano riusciti in breve tempo ad individuare gli autori. Poi, la notte scorsa, quando hanno messo a segno l’ultimo colpo al “Baccanera”, i militari non hanno avuto più alcun dubbio sull’identità dei ladri. Per questo, proprio nella giornata di ieri i due sono stati denunciati a piede libero e dovranno ora rispondere di furto con scasso.



Oltre a rubare alimenti e qualche oggetto di valore dall’interno dei negozi, i due spesso hanno anche causato ingenti danni agli esercizi commerciali, scassinando le porte d’ingresso e distruggendo qualche arredo.