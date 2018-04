Cronaca

Castellammare - Fincantieri, vertice a Roma tra sindacati e società: investimenti da 9 milioni di euro per l'indotto stabiese

Il gruppo di Trieste conferma l’interesse per il cantiere di Castellammare ma per i carichi di lavoro bisognerà attendere una riunione in Regione

martedì 24 aprile 2018 - 17:53

Vertice a Roma tra sindacati e Fincantieri, il gruppo di Trieste conferma l’interesse per il cantiere di Castellammare ma per i carichi di lavoro bisognerà attendere una riunione in Regione. Nella giornata di ieri i sindacati hanno incontrato i vertici dell’azienda Fincantieri, un tavolo fissato già da tempo e che è arrivato dopo l’approvazione del bilancio del gruppo triestino. I rappresentanti dell’azienda hanno illustrato lo stato di salute aziendale e il buon andamento in termini di ordini che hanno fatto registrare un +30% rispetto all’anno 2015. L’azienda ha informato i delegati sindacali sulla partecipazione ad importante gare d’appalto per accaparrarsi la costruzione di navi militari per Stati Uniti, Canada e Australia. Non è stato discusso il quadro per ogni singolo stabilimento ma facendo una panoramica sui siti dal Nord a Sud Italia Fincantieri ha confermato per il cantiere di via Duilio investirà la somma di 9 milioni di euro per un rinnovamento infrastrutturale.

Di lavoro e commesse nel tavolo di ieri non si è parlato ancora, il tutto è stato rimandato ad una prossima riunione in Regione Campania che sarà fissata a breve. Nei giorni scorsi il presidente Vincenzo De Luca e l’azienda avevano firmato un protocollo d’intesa da cui è emerso l’arrivo di due tronconi di navi da crociera da costruire a Castellammare. Poco per le tute blu stabiesi che comunque per tirare le somme e commentare attenderanno la riunione ufficiale a palazzo Santa Lucia. Intanto l’investimento di 9 milioni di euro fa ben sperare per il futuro dello stabilimento di Castellammare ma ora dovranno essere anche Regione e Governo a fare la loro parte per il cantiere

Gli ultimi articoli di Cronaca