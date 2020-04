Cronaca

Castellammare - Festa del Primo Maggio, negozi chiusi in città. Aperti invece bar e pizzerie

È arrivata l'integrazione all'ordinanza annunciata questa mattina. Domani tutte le attività resteranno chiuse tranne farmacia ed edicole, consentita la consegna a domicilio a bar e pizzerie

di genesp giovedì 30 aprile 2020 - 11:42

Negozi chiusi a Castellammare di Stabia in occasione del Primo Maggio. Secondo quanto prevede l'ordinanza firmata dal sindaco Gaetano Cimmino, nella giornata di domani tutte le attività commerciali dovranno rispettare un giorno di riposo per evitare che le persone possano riversarsi per strada e approfittare della giornata di festa. Il primo cittadino quest'oggi ha però deciso di modificare in parte il testo garantendo l'apertura dei bar e delle pizzerie (oltre che pasticcerie e pub) che potranno regolarmente consegnare a domicilio il proprio cibo. Palazzo Farnese si allinea così alla posizione della Regione Campania che inizialmente aveva imposto lo stop ma è poi ritornata sui suoi passi permettendo l'apertura agli eserzici che potranno svolgere solamente consegna domicilio.



«Per il 1 maggio saranno consentite le attività di consegna a domicilio per bar, ristoranti, pizzerie, gastronomie, pasticcerie e gelaterie, secondo le modalità previste dall’ordinanza regionale n° 39 del 25 aprile.

Saranno chiuse, invece, tutte le attività di commercio al dettaglio, eccezion fatta per le farmacie, le edicole (fino alle ore 14) e i distributori di carburante. Restiamo in casa, rispettiamo le regole e continuiamo a fare ciascuno la propria parte. Soltanto così potremo vincere questa sfida. Insieme ce la faremo» ha spiegato il sindaco Cimmino.



Tuttavia, in vista della chiusura dei supermercati, quest'oggi numerose sono le file all'esterno dei supermercati che domani appunto osserveranno un giorno di riposo. Confusione, un po' di traffico e tanta gente a passeggio per le strade centrali della città di Castellammare così come è successo anche alla vigilia del 25 aprile quando i supermercati furono presi d'assalto da parte dei singoli cittadini. A controllare che tutto funzioni alla perfezione ci sono comunque gli uomini della polizia municipale, dei carabinieri e allo stesso tempo della polizia di Stato che stanno controllando a tappeto tutti coloro che si trovano in strada.

