Castellammare - Fase 2, Cimmino: Â«Qualcuno non ha ancora capito che lâ€™emergenza non Ã¨ finitaÂ»

Castellammare - Fase 2, Cimmino: «Qualcuno non ha ancora capito che l’emergenza non è finita»

Il sindaco: «Non costringetemi a tornare sui miei passi».

mercoledì 6 maggio 2020 - 21:45

«Ho deciso di affidarmi al senso di responsabilità e alla maturità dei cittadini in questa prima settimana della fase 2. Ma qualcuno non ha ancora capito che l’emergenza non è finita e che le regole vanno rispettate». Così il sindaco Gaetano Cimmino, che anche nel corso della diretta con StabiaChannel.it, ha precisato alcune questioni.



«Non si può andare a prendere il sole in spiaggia: si tratta di un’attività ricreativa non prevista tra quelle consentite dal Dpcm del premier Conte.

Non si possono portare i bambini sulle giostre, né si può bivaccare sulle panchine o andare in due sul motorino. Sono attività severamente vietate. Rispettare le regole vuol dire tutelare la salute di sé stessi, dei propri cari e di tutti i cittadini. Chi non si adegua alle normative vigenti è avvisato: ci saranno pesanti sanzioni per i trasgressori. Non costringetemi a tornare sui miei passi» ha tuonato.

