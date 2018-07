Cronaca

Castellammare - Estate dei record per la funivia: ieri 1900 passeggeri. De Gregorio: «Dal 10 agosto corse fino alle 22»

"Completati anche i lavori per il superamento delle barriere architettoniche: siamo in attesa del via libera da parte dell’USTIF per mettere in funzione gli ascensori"

lunedì 23 luglio 2018 - 18:25

Numeri record per la funivia nella giornata di ieri 22 luglio: quasi 2000 persone hanno utilizzato la panarella per raggiungere il Monte Faito. Si tratta di un risultato storico in quanto mai prima d'ora si era registrato un simile successo. L'Eav, confortato da questi numeri, ha deciso di prolungare ancora una volta le corse della funivia: dal prossimo 22 agosto la panarella sarà in funzione fino alle ore 22:00. Grande soddisfazione anche per il presidente dell'Ente Parco dei Monti Lattari Tristano Dello Joio che ci ha tenuto a ringraziare la Regione Campania, il governatore Vincenzo De Luca e ovviamente l'Eav per aver deciso di puntare sulla funivia. L'apertura della panarella è stata sicuramente un scelta vincente e lo testimonia la crescita esponenziale che si è avuta in quest'estate.

Un successo che sta travolgendo la città di Castellammare e tutto il comprensorio stabiese. "Ieri il gran caldo ha fatto registrare un record di transiti: 1960 tra salita e discesa. Un risultato importante raggiunto anche in sinergia con l’attività dell’ente Parco Monti lattari. Dal 10 Agosto prolungheremo le corse: ultima corsa in discesa alle 21.55. Completati anche i lavori per il superamento delle barriere architettoniche: siamo in attesa del via libera da parte dell’USTIF per mettere in funzione gli ascensori. Grandi numeri anche sul Sorrento Notte: treni affollati, la Circum come metropolitana interna alla costiera e poi per Napoli" ha spiegato il presidente Eva Umberto De Gregorio.

