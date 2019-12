Cronaca

Castellammare - Esporta la truffa del pacco in Puglia, arrestato 25enne stabiese

Con un complice aveva truffato 1900 euro ad un'anziana di Massafra. Ma sono stati scoperti ed arrestati.

giovedì 19 dicembre 2019 - 08:41

La truffa del pacco sbarca anche in Puglia, con protagonisti due giovani campani. Si tratta di un 19enne di Napoli e di un 25enne di Castellammare di Stabia che sono stati arrestati ieri dai carabinieri di Castellanaeta mentre stavano tentato di dileguarsi dopo aver truffato un’anziana.



I due malviventi avevano seguito i movimenti di una 69enne di Massafra, in provincia di Taranto. La donna si era recata all’ufficio postale per ritirare la pensione. E così i due truffatori l’hanno seguita fino a casa. Poi, uno dei due, travestito da “pony express”, ha bussato alla porta della donna con in mano un pacco. «Signora, questo l’ha acquistato suo nipote. Deve pagare 1900 euro».

E per essere più convincete, ha telefonato al complice che si è finto il nipote dell’anziana. La poverina ha così abboccato alla trappola ed ha consegnato il denaro ai due malviventi.



Subito dopo, però, la 69enne ha telefonato al figlio chiedendo spiegazioni. E’ stato così che la truffa è stata subito smascherata e denunciata ai carabinieri. I militari dell’arma, dopo una rapida indagine, hanno diramato alle locali stazioni dei carabinieri numero di targa e descrizione dei truffatori che sono stati bloccati mentre tentavano di rientrare in Campania.



I due sono stati quindi arrestati ed il denaro recuperato.

