Castellammare - Emorragia per trauma all'addome. Questa la causa della morte di Castellano. Oggi i funerali

E' stata effettuata ieri l'autopsia sul corpo di Michele Castellano, il 73enne imprenditore di Castellammare di Stabia deceduto venerdì scorso in seguito ad un incidente stradale.

di sr mercoledì 19 settembre 2018 - 09:34

E' stata effettuata ieri l'autopsia sul corpo di Michele Castellano, il 73enne imprenditore di Castellammare di Stabia deceduto venerdì scorso in seguito ad un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A3 nei pressi del casello di Torre Annunziata Nord. A causarne la morte sarebbe stata una profonda emorragia procurata dal trauma all'addome e al torace avuto in seguito al terribile impatto.



L'uomo, lo ricordiamo, viaggiava a bordo della sua Citroën insieme alla moglie e alla figlia. Erano diretti all'aeroporto Capodichino di Napoli, dove li aspettava un volo per recarsi a Medjugorie. Un viaggio religioso che, purtroppo, il 73enne di Castellammare non ha mai fatto.



Ieri mattina sul suo corpo si è svolta l'autopsia, a cura del medico legale Sergio Infante su mandato della Procura della Repubblica di Torre Annunziata.

Un esame che ha chiarito ogni dubbio sulla morte dell'imprenditore, titolare di una ditta di vernici in via Pozziilo. Il corpo di Michele Castellano è stato ieri pomeriggio restituito ai familiati. Questa mattina invece, nella sua parrocchia di Pompei, si svolgeranno i funerali.



La notizia è stata accolta con grande amarezza e dispiacere a Castellammare e a Pompei, dove Castellano era molto conosciuto. "Addio zio Michele - lo ricorda così un nipote - il tuo ricordo resterà sempre vivo nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerti".

