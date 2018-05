Cronaca

Castellammare - Elezioni, definita la griglia delle schede elettorali

Ecco il posizionamento delle varie liste e dei candidati a sindaco nella scheda elettorale che sarà presentata agli elettori il prossimo 10 giugno

lunedì 14 maggio 2018 - 19:23

Definita la griglia di partenza per le prossime elezioni elettorali, questa mattina si è tenuto il sorteggio per la formazione delle schede. La commissione elettorale ha comunicato l'esito del sorteggio effettuato e la composizione della scheda elettorale che verrà presentata agli elettori stabiesi il prossimo 10 giugno.

Di seguito l'ordine dello scacchiere delle ventidue liste in campo per oltre 500 candidati pronti a darsi battaglia per ottenere un seggio nel consiglio comunale stabiese:

1) Lega Noi con Salvini, 2) Liberi e Uguali, 3) Partito democratico, 4)Udc, 5) Fratelli d'Italia, 6) Adesso Basta Cambiamente, 7)Uniti per Stabia, 8) Stabia in progress, 9) Stabia Cambia, 10)Partito della città, 11)Solo per Castellammare, 12)Stabia Giovani, 13)Gaetano Cimmino sindaco, 14) Campania Libera, 15) #Essere Stabia, 16) Castellammare Bene Comune, 17)Massimo De Angelis sindaco, 18)Forza Italia, 19) Percorso civico, 20) Progetto Stabia, 21)Stabia al centro, 22) Movimento Cinque Stelle.

Invece per quanto riguarda i candidati a sindaco questo l'ordine di posizione da sinistra a destra della scheda elettorale: 1) Massimo De Angelis (centrosinistra), 2) Tonino Scala (Liberi e Uguali), 3)Gaetano Cimmino (centrodestra) 4) Andrea Di Martino (Grande Centro), 5) Francesco Nappi (Movimento Cinque Stelle).







