Cronaca

Castellammare - Edificio diroccato in via Roma invaso dai rifiuti, chiesto intervento di bonifica

Il commissario prefettizio ha incitato duramente tre amministratori, affinchè vengano rimossi e smaltiti i rifiuti accumulati all'interno dell’edificio diroccato. Pena, il pagamento di 16mila euro di ripristino.

di Davide Soccavo sabato 12 maggio 2018 - 18:06

Il commissario prefettizio ha incitato duramente gli amministratori dei condomini situati nei pressi di via Roma, affinchè vengano rimossi e smaltiti i rifiuti accumulati all'interno dell’edificio diroccato. Essendo a rischio la salute pubblica, il commissario ha ordinato a tre amministratori di prendere i dovuti provvedimenti circa la bonifica dell’area che intercorre tra via Roma e via Plinio.



Inoltre, con l'avvicinarsi dell'estate aumeterebbe anche il rischio di presenza di topi ed insetti.

La scadenza è stata fissata dal Comune per il 21 maggio per la bonifica. In caso vi fosse alcuna bonifica, il Comune provvederà in danno agli stessi, quantificando in 16mila euro il costo di ripristino dello stato dei luoghi.



La struttura fa parte di uno degli edifici di Castellammare distrutti durante il terremoto del 1980.

Gli ultimi articoli di Cronaca