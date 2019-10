Cronaca

Castellammare - E' stabiese la giovane 'studentessa meritevole' premiata oggi alla Camera dei Deputati

Si tratta di Maria Ida Sorrentino, premiata dalla fondazione Italia - Usa.

di Valeria Cimmino lunedì 21 ottobre 2019 - 20:55

Neolaureata presso l'Università Orientale di Napoli, alla facoltà di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, specializzata in Studi Internazionali, con una tesi in Geografia delle relazioni internazionali dal titolo: "Trasformazioni urbane, turismo e connessioni culturali: il caso di Castellammare di Stabia", la giovanissima Maria Ida Sorrentino, è stata premiata oggi 21 ottobre 2019 alle ore 14.30 presso la Camera dei Deputati, come studentessa meritevole per aver conseguito la laurea magistrale nei tempi e con il massimo dei voti.



La sua tesi, che aveva già avuto un'ottima approvazione dalla parte accademica, perché considerata un caso di studio innovativo, ha ricevuto l'interesse della Fondazione Italia – Usa al punto da sceglierla, fra i tanti studenti italiani.



Un riconoscimento importante per la futura carriera di Maria Ida, che allo stesso tempo rende omaggio anche alla città di Castellammare di Stabia, sia essendo direttamente oggetto della tesi, sia perché durante la premiazione è stata nominata la città di provenienza della giovane premiata.



Come vincitrice del premio, oltre ad una pergamena onoraria Maria Ida è stata premiata con un Master gratuito, presso il Centro Studi Comunicare l’Impresa, tenuto dalla Professoressa Stefania Giannini, già ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, ed attuale vicedirettore generale dell'Unesco.



Un riconoscimento ed un premio d'eccellenza è quello che si è aggiudicato Maria Ida Sorrentino, grazie al grande impegno e alla passione che ha messo nel corso dei propri studi, che hanno saputo conciliare la determinazione con i sogni. Una ragazza che ha le idee chiare sul suo futuro. Una giovane donna che guarda al proprio domani fra impulsi innovativi e la costante passione per l'arte, in tutte le sue forme.



Attenta e sensibile alle potenzialità di Castellammare, ha fatto della sua amata città, un esempio ed oggetto di studio nella sua tesi sulle trasformazioni urbane, sul turismo e sulle connessioni attraverso la cultura.



Nell’ambito della propria attività istituzionale, la Fondazione ha determinato una serie di obiettivi quali: accompagnare con azioni di sostegno l’internazionalizzazione di numerose aziende rappresentative del Made in Italy, con un’attenzione particolare a quelle che desiderano espandersi sui mercati americani; favorire l’inserimento nel mondo del lavoro e il percorso di carriera di giovani laureati, che abbiano conseguito il massimo dei voti in discipline di interesse per la Fondazione stessa e che possano contribuire con le proprie professionalità alla diffusione della cultura d’impresa nella internazionalizzazione verso gli Stati Uniti.





A tal fine vengono selezionati giovani laureati meritevoli, destinatari di un riconoscimento che viene conferito alla Cerimonia di premiazione, organizzato alla Camera dei Deputati.

La premiazione prevede la consegna di una pergamena di merito: un Attestato di Professionista Accreditato presso la Fondazione Italia USA. Questo conferimento nella cerimonia alla Camera dei Deputati, avviene alla presenza dei vertici della Fondazione, di qualificati esponenti del mondo delle imprese, di giornalisti e parlamentari.



Il Centro Studi Comunicare l'Impresa e la Fondazione Italia Usa hanno istituito un percorso formativo altamente qualificato supportato dalle testimonianze di importanti professionisti e membri delle più alte istituzioni che rappresenta per i giovani laureati e tutti coloro che fanno delle relazioni e del commercio internazionale il punto di forza per lo sviluppo del business, un mezzo per crescere e competere globalmente.



Si tratta di un prodotto formativo di respiro internazionale, specificamente pensato per la diffusione della cultura d'impresa, riconosciuto dalla business community.



Per questo motivo il progetto persegue una delle priorità indicate dall’annuale rapporto del Ministero dello Sviluppo Economico: contribuire a una politica commerciale europea attenta alle esigenze del nostro sistema e accompagnare le imprese nella sfida dell’internazionalizzazione.



La priorità del Governo Italiano è infatti quella di individuare negli scenari mondiali le opportunità per il rilancio competitivo delle imprese italiane sui mercati rendendo operativi progetti e strumenti in grado di facilitare l’internazionalizzazione e garantire la tutela del Made in Italy.



Il Master usufruisce della collaborazione di docenti internazionali ed università estere, tra cui la Venice International University presieduta dall'ambasciatore Umberto Vattani, che è anche presidente del comitato d'onore del Master. La Venice International University è un centro internazionale di formazione avanzata e ricerca che ha sede presso l'isola di San Servolo, nella laguna di Venezia, e di cui fanno parte molte prestigiose università e centri di ricerca di tutto il mondo impegnati nei progetti di alta formazione dell'università.



Il Centro Studi opera dal 1993, nel settore della formazione d’eccellenza e della consulenza ai settori produttivi.



Non ci resta che augurare a Maria Ida una brillante carriera, congratularci con lei e ringraziarla per aver portato un po' della nostra città in un progetto importante e meritevole d'interesse.

