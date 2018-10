Cronaca

Castellammare - Domani in villa comunale la benedizione degli animali e microchippatura gratuita

I volontari saranno a disposizione del pubblico per informare e sensibilizzare i cittadini sulle varie problematiche legate agli animali

sabato 6 ottobre 2018 - 13:56

Domenica 7 ottobre, giornata mondiale degli animali, in occasione della festività di S. Francesco d’Assisi, si terrà a Castellammare di Stabia, nello spazio antistante la Cassa Armonica, la tradizionale “Benedizione degli Animali”, che ormai si svolge da 29 anni a cura dell’Associazione A.D.D.A. L’evento si svolgerà unitamente alla microchippatura gratuita dei cani padronali, con la collaborazione del personale veterinario dell’ASL NA3Sud, operazione finalizzata a sensibilizzare l’intera cittadinanza sull’importanza dell’iscrizione dei cani all’anagrafe canina, in relazione sia alla lotta all’abbandono sia alla possibilità di ritrovare la propria bestiola in caso di smarrimento. I documenti occorrenti sono la carta d’identità e il codice fiscale dei proprietari dei cani, per i quali non è prevista nessuna tassa. L’apertura degli stands avverrà alle ore 10.



I volontari saranno a disposizione del pubblico per informare e sensibilizzare i cittadini sulle varie problematiche legate agli animali e sul significato delle battaglie che l’ADDA conduce da oltre 29 anni in difesa degli animali abbandonati, maltrattati e perseguitati.

E’ per questo che si rende necessaria una capillare opera di sensibilizzazione. Inoltre, l’Associazione sarà profondamente grata a tutti coloro che vorranno regalare del cibo (crocchette e/o scatolette) da destinare agli animali meno fortunati, che vivono in strada. Alle 12.30 il Parroco della Chiesa di San Vincenzo Padre Roberto, dopo la recita della “Preghiera per gli animali abbandonati” e dopo aver invitato i presenti ad un maggior rispetto per tutti gli esseri viventi, che sono “Creature di Dio”, impartirà la Benedizione a tutti gli animali presenti. Sarà il momento più suggestivo della manifestazione: cani, gatti, uccelli, pesci, criceti, scoiattoli, tartarughe e coniglietti saranno sollevati verso l’alto fra le braccia dei loro accompagnatori per ricevere la Benedizione.



«L’A.D.D.A. ringrazia l'amministrazione comunale stabiese e in particolare l'assessore alle politiche sociali, Antonella Esposito, che per la prima volta dopo anni ha dimostrato profonda sensibilità verso i problemi legati agli animali abbandonati e ci ha affiancato e sostenuto in questo duplice e importantissimo evento» spiegano i volontari.

