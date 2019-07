Cronaca

Castellammare - Disagi per i pendolari: dal 14 luglio i treni Circum diretti a Sorrento non fermeranno a via Nocera

Soppresse alcune fermate. L'annuncio è arrivato oggi dall'Eav

di genesp giovedì 18 luglio 2019 - 19:38

I treni Circum da Napoli a Sorrento non fermeranno nella stazione di via Nocera. Ad annunciarlo è l'Eav con un comunicato stampa nel quale illustra le novità importanti da dover prendere in considerazione dal 14 luglio all'8 settembre. La stazione del rione San Marco non accoglierà i viaggiatori dei treni delle ore 09:39, 10:39, 11:39, 12:39, 14:09. In compagnia di via Nocera, sarà soppressa anche la fermata di Torre Annunziata Oplonti. Le modifiche arrivano per permettere ad Eav di compiere i lavori sulla linea Napoli - Sorrento in programma da diverso tempo. Prove tecniche quindi per Eav e cittadini stabiesi. Nei prossimi mesi, come si ricorderà, la stazione di via Nocera sarà eliminata del tutto a favore della fermata Stabia Scavi che sta per sorgere a due passi dal viale Europa, nei pressi dell'ospedale San Leonardo.

Lo stop sarà valido solo di domenica e nei giorni festivi.



Le novità, tuttavia, non finiscono qui. Sempre sulla linea Napoli - Sorrento, i treni non fermeranno a Via Gianturco, S. Giovanni a Teduccio, Barra e S.Maria del Pozzo. Gli unici treni della giornata che faranno tutte le fermate saranno quelli delle ore 08:19 da Napoli per Sorrento, delle ore 09:19 da Napoli per Sorrento, delle ore 15:54 da Sorrento per Napoli, delle ore 17:40 da Sorrento per Napoli.