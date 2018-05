Cronaca

Castellammare - Dipendenti comunali non pagati, proclamato stato di agitazione per mercoledì 9 maggio

A causa dei ritardi dell'Oiv, i dipendenti comunali non sono stati pagati. Nel dicembre scorso minacciarono lo sciopero durante il Palio dei Fuochi

domenica 6 maggio 2018 - 11:20

Braccio di ferro tra dipendenti e Comune di Castellammare. I primi attendono da oltre due mesi la liquidazione relativa alla produttività relativa al 2017 e per questo motivo hanno proclamato lo stato di agitazione per mercoledì 9 maggio. Secondo quanto stabilito da un accordo firmato dalle due parti in causa nel dicembre scorso, quando per l'occasione si riuscì a scongiurare lo sciopero in occasione del Palio dei Fuochi, i pagamenti dovevano avvenire entro il 31 marzo.

Ma, a causa dei ritardi dell'Oiv, tutto è rimasto bloccato. I sindacati hanno già scritto al Commissario che ha attribuito le colpe dei mancati pagamenti proprio alla lentezza dell'organo che si è insediato in occasione del dissesto finanziario. Mercoledì 9 maggio le sigle sindacali si incontreranno con i dipendenti per discutere le prossime mosse da intraprendere.

