Castellammare - Devastarono un autogrill in provincia di Salerno, rischiano 15 anni di carcere alcuni tifosi della Juve Stabia

L'episodio risale allo scorso anno dopo la gara con il Potenza

di genesp giovedì 20 febbraio 2020 - 09:37

Devastarono un autogrill in provincia di Salerno dopo la gara fra Juve Stabia e Potenza, rischiano il processo 20 tifosi stabiesi. I supporters, al termine della trasferta in terra lucana, mentre ritornavano nella città delle acque, fecero una sosta in un'area di servizio di Campagna. Qui, circa una ventina fra giovani e meno giovani, rubarono cibo e bevande dagli scaffali incutendo terrore al personale in servizio. Il bottino, secondo quanto appurato dalle forze dell'ordine, fu di circa 3mila euro. Anche se coperti da sciarpe e cappelli, la Digos è riuscita ad incastrare il gruppo che quindi rischia tanto.

Per questi fatti dovranno ora rispondere circa 20 tifosi che potrebbero ricevere una condanna fino a 15 anni di carcere considerato che il pm ha chiesto per loro il reato del saccheggio e della devastazione. Una brutta macchia sulla scorsa stagione della Juve Stabia che venne seguita in tutta il Sud Italia da centinaia di tifosi che si sono sempre contraddistinti per correttezza. Tranne a Campagna dopo la partita di Potenza dove l'illegalità ha avuto la meglio infangando il nome della città di Castellammare di Stabia.

