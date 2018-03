Cronaca

Castellammare - Degrado in via Regina Margherita, lite tra rom in pieno centro

Una vicenda di per sé di poco conto, ma che rivela tutti i rischi che si corrono con il possibile approdo in città di oltre 100 migranti, dato che oggi Castellammare di Stabia non sembra affatto attrezzata all'accoglienza e all'integrazione.

di Giancarlo Esposito martedì 13 marzo 2018 - 08:28

Attimi di tensione al calar della sera in via Regina Margherita. Due rom sono venuti alle mani sul marciapiede, percuotendosi a vicenda mentre oscillavano, forse ubriachi, in equilibrio instabile. Una scena, mostrata in un video pubblicato sui social da un residente della zona, che rivela il degrado di un contesto in cui l'integrazione sociale appare un'utopia e alcuni gruppi di immigrati si barcamenano indisturbati per le strade del centro, lasciandosi andare all'alcool e chiedendo l'obolo ai passanti.



Una vicenda di per sé di poco conto, ma che rivela tutti i rischi che si corrono con il possibile approdo in città di oltre 100 migranti, dato che oggi Castellammare di Stabia non sembra affatto attrezzata all'accoglienza e all'integrazione.

La lite fra i due rom esprime anche il disagio sociale di persone che, non disponendo di una casa e dovendo compiere sacrifici di ogni tipo per procurarsi da vivere, affogano i dispiaceri nell'alcool. In tal senso, l'arrivo dei rifugiati e dei richiedenti asilo dovrà essere accompagnato non solo da una prova di maturità degli stabiesi, che hanno imparato a convivere con gli immigrati pur guardandoli, in certi casi, ancora con un pizzico di diffidenza, ma anche e soprattutto da un percorso di integrazione e da un'opportuna organizzazione strutturale.

Gli ultimi articoli di Cronaca