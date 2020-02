Cronaca

Castellammare - Crolla un muro a Quisisana, isolate decine di famiglie stabiesi

Strada chiusa al traffico dopo il crollo di poche ore fa

di genesp mercoledì 5 febbraio 2020 - 21:18

Crolla un muro in vico Sant'Andrea, zona di Quisisana di Castellammare di Stabia. Questo pomeriggio una frana ha praticamente isolato decine di famiglie nell'area collinare della città delle acque. Il Comune è già intervenuto ed ha messo in sicurezza la strada chiudendola al traffico veicolare come evidenziato dalle telecamere della community Stabiesi al 100%. Nei prossimi giorni dovrebbero partire anche i lavori di messa in sicurezza. Ma nel frattempo tutto rimane in stand-by con i tanti cittadini che dovranno lottare con i disagi nei prossimi giorni. Vico Sant'Andrea è una piccola strada che permette di raggiungere la zona collinare di Quisisana da via Panoramica anche se ora tutto si complica.

Tanta la rabbia dei residenti che aveva chiesto al Comune di Castellammare di mettere in sicurezza il muro pericolante già nei mesi scorsi ma gli interventi non sono bastati ad evitare la frana. Solamente per fortuna nella giornata di oggi nessun cittadino si è trovato in zona al momento del crollo. Nessun ferito quindi ma solamente paura e rabbia per le famiglie che adesso sperano in un repentino ripristino della viabilità.

