Cronaca

Castellammare - Costone a rischio crollo, pericolo rientrato: riaperta la statale sorrentina

Da questa sera si potrà percorrere la strada per il mare. Eliminati i pericoli dalla zona

di Gennaro Esposito lunedì 24 giugno 2019 - 19:43

E' durata 24 ore la chiusura alla statale sorrentina. La polizia municipale di Castellammare, agli ordini del comandante Alfonso Mercurio, in compagnia dei vigili del fuoco, ha riaperto la strada per il mare dopo gli accertamenti compiuti nella giornata odierna. E' stata scongiurata la caduta di massi sulla carreggiata e le forze dell'ordine hanno optato per il ripristino della viabilità. In un primo momento i caschi bianchi avevano deciso di chiudere il tratto interessato, nei pressi della spiaggia libera la "Rotonda", per compiere tutti i rilievi ed evitare pericoli per gli automobilisti. Bagnanti e passanti avevano infatti segnalato alcuni massi pericolanti che si stavano per abbattere sulla carreggiata. Nel pomeriggio di oggi, dopo i controlli degli esperti e dei vigili del fuoco,è stata decisa la riapertura dell'arteria in condizioni di sicurezza.





Da stasera tutto regolare. Le auto potranno transitare per la statale sorrentina (sia in direzione Sorrento che in direzione Napoli) senza dover necessariamente utilizzare le due gallerie, quelle di Varano e di Seiano. Per la giornata odierna il traffico veicolare è stato dirottato per la strada principale con code chilometriche in entrambe le direzioni. Tanti disagi anche per i bagnanti che non hanno potuto utilizzare la consueta strada per i lidi a causa dello stop alla circolazione imposto dalla polizia municipale già nella zona di Pozzano. Ma da questa sera tutto ritornerà nella norma. Un solo giorno di disagi per pendolari, turisti e semplici cittadini.