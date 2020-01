Cronaca

Castellammare - Coronavirus, un vocale su whatsapp genera il panico. Ma è un fake

L'invito delle autorità è quello di evitare allarmismi e di vaccinarsi contro l'influenza.

mercoledì 29 gennaio 2020 - 14:51

Psicosi coronavirus a Castellammare di Stabia. Dalle prime ore di questa mattina, tramite un messaggio vocale diffuso su whatsapp, in città si è diffusa la fake news che il titolare di un negozio di casalinghi gestito da cinesi fosse stato affetto dal virus.



Sui social in molti hanno ammesso di aver ricevuto questo messaggio vocale da conoscenti ed amici e chiedeva conferma della notizia. Da un rapido controllo si è appurato di come la notizie fosse falsa. Ma tanto è bastato per far crescere l’allarme e la paura di contagio in città.



Proprio ieri in Regione si è tenuta una riunione convocata dal presidente Vincenzo De Luca. E tra i punti su cui ci si è principalmente soffermati è stato quello di evitare facili allarmismi e di attenersi alle informazioni del Ministero alla salute ed a vaccinarsi.

La fotografia della situazione in Campania ad oggi è la seguente: delle tre persone ricoverate al Cotugno, due non risultano contagiate.

Per la terza vi è un accertamento in corso che si concluderà nella giornata di oggi. E’ stato anche chiarito che la presenza del virus richiede tutta una serie di condizioni, tra cui la provenienza dall'area cinese interessata a cui si uniscono sintomi gravi.



E’ stata costituita una task force coordinata dal Cotugno, che rimane l'ospedale di riferimento per casi rilevanti e non banali. In ogni Asl e negli ospedali sono attive strutture in grado di verificare le condizioni reali del paziente.



L’invito è stato quindi quello di incrementare le vaccinazioni antinfluenzali soprattutto in questo periodo in cui si rischia di determinare un allarme ingiustificato con affluenza immotivata e inutile nei Pronto Soccorso.

