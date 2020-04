Castellammare - Coronavirus, quattro i contagiati al San Leonardo. Muto: Â«Ãˆ normale per chi Ã¨ in guerraÂ»

Cronaca

Castellammare - Coronavirus, quattro i contagiati al San Leonardo. Muto: «È normale per chi è in guerra»

Il direttore: «Stiamo combattendo e i feriti sono normali. Su oltre 150 tamponi, solo in quattro sono risultati positivi. È tutto sotto controllo»

di genesp venerdì 3 aprile 2020 - 20:54

«Voglio tranquillizzare il sindaco Gaetano Cimmino e cittadini: stiamo effettuando tamponi a tappeto per verificare lo stato di salute dei nostri dipendenti. Abbiamo effettuato circa 150 tamponi, fra cui solo 4 sono risultati positivi mentre attendiamo la conferma per altri due casi sospetti». Esordisce così il direttore dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, Mario Muto che prova a fare chiarezza dopo le feroci polemiche delle ultime ore. Il vertice del nosocomio stabiese, attaccato nelle ultime ore dai sindacati e dalla politica locale, allontana le critiche e spiega: «Il nostro ospedale, rispetto ad altri della nostra area, si sta ben comportando. Dopo la conversione dell'ospedale di Boscotrecase in Covid Hospital, noi raccogliamo una platea più ampia e i nostri dipendenti stanno lottando con tante difficoltà. L'aspetto positivo è che al Pronto Soccorso sono diminuiti i casi che potrebbero intasare la nostra attività. Ci sono 30/40 accessi ogni giorno rispetto ai 150 di un mese fa».



«Nel giro di pochi giorni, quando è partita l'emergenza, abbiamo convertito il nostro ospedale. Un lavoro enorme reso possibile grazie anche all'aiuto del sindaco e della protezione civile. Abbiamo creato due percorsi diversi, sia per i casi sospetti sia per le abitudinarie emergenze che gestiamo al San Leonardo - continua Muto -.

Era necessario infatti creare un percorso differenziato per evitare che ci potessero essere dei contagi fra i casi sospetti e i pazienti». Per quanto riguarda lo scontro con i sindacati, Muto si dice rammaricato: «Non fanno piacere questi attacchi ma capisco che i sindacati devono tutelare i propri lavoratori. Ma proprio stamattina ho avuto un colloquio con loro per affrontare le difficoltà del momento».



«Ci tengo a rassicurare - infine - anche i cittadini per quanto riguarda il caso del parto sospetto al San Leonardo. Sto completando un dossier per il sindaco Gaetano Cimmino, massima autorità sanitaria, ed entro domani riceverà una relazione dettagliata su quanto successo. Sarà il primo a conoscere quello che è gia successo. Nessun contagio c'è stato all'interno del nostro ospedale e nessun focolaio si è venuto a creare. E ci tengo a sottolineare che la donna ha scritto anche una lettera di ringraziamento per il nostro nosocomio per quello che abbiamo fatto. In altri Comuni hanno esaltato il fatto che una paziente positiva ha partorito in totale sicurezza, mentre da noi non è andata proprio così. I messaggi e gli audio WhatsApp? Non commento il gossip».

