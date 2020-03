Cronaca

Castellammare - Coronavirus, in arrivo le mascherine per il personale medico del San Leonardo

In Campania dovrebbero giungere circa 40mila mascherine

di genesp lunedì 16 marzo 2020 - 16:02

Mascherine in arrivo per il personale medico dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Dopo il pressing dell'Asl e della Regione Campania, dalla Protezione Civile Nazionale arriveranno in tutto il territorio campano circa 40mila mascherine che serviranno per coprire le esigenze di medici, infermieri e operatori socio sanitari. Le prime 8mila dovrebbero giungere in Campania nel pomeriggio di oggi mentre le altre nelle prossime ore. Così facendo potrebbe terminare definitivamente la polemica nata nei giorni scorsi nel nosocomio stabiese dove gli infermieri hanno dovuto indossare delle mascherine non a norma per l'emergenza sanitaria in atto.

L'AslNa3Sud rifornirà il prima possibile il personale medico di Castellammare di Stabia che nei prossimi giorni dovrà affrontare anche le emergenze che arriveranno dal comprensorio oplontino considerata la chiusura dell'ospedale di Boscotrecase che diventerà un polo dedicato solamente alla cura dei malati di Covid 19. Dopo l'emergenza di poche ore fa, quando il pronto soccorso è stato anche chiuso per l'afflusso notevole di pazienti, ora tutto procede con regolarità. Una situazione che si spera possa durare il più a lungo possibile così da poter fronteggiare qualsiasi tipo di pericolo nei prossimi giorni.

