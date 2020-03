Cronaca

Castellammare - Coronavirus, domenica di controlli in strada. 6 persone denunciate

A spasso per le strade cittadine senza valide motivazioni. Multati e messi in quarantena.

di sr domenica 29 marzo 2020 - 21:30

Nuova giornata di controlli a Castellammare di Stabia nell’ambito delle verifiche del rispetto delle restrizioni alla circolazione imposte dai decreti del governo nazionale e regionale.



La polizia municipale ha controllato 296 persone in strada. Di queste 6 sono state denunciate per essere state trovate prive di reali motivazioni per uscire di casa. Oltre alla multa di 400 euro, per loro è scattata la quarantena obbligatoria di 14 giorni.



E’ ancora tanta la gente in strada, in considerazione del pericolo dovuto al raggiungimento del picco di contagio previsto proprio per i prossimi giorni. Proprio per questo, il consigliere comunale Tonino Scala ha scritto al sindaco Gaetano Cimmino per evidenziare come «alcuni cittadini mi sollecitano da giorni la presenza di tante auto e persone in strada in particolar modo al Viale Europa sia altezza quadrivio che dal lato opposto.

Ci sono momenti in cui addirittura ci sono ingorghi come in un giorno ordinario. Sarebbe il caso di intensificare i controlli in quelle zone. Visto che in quell'area insiste anche l'ospedale, è consigliabile uno sforzo in più».



Nonostante i tanti controlli, dunque, ancora tanti i cittadini che scendono in strada più volte a settimana. Comprano latte e pane ogni giorno, escono per fare la spesa come se si fosse in una situazione di normalità. Non è ancora ben chiaro a tutti, infatti, della gravità delle cose e che è meglio uscire per fare la spesa in meno possibile, magari 2 volte a settimana. E sulla sensibilità delle persone ora che bisogna lavorare più che sui controlli.

Castellammare - Coronavirus, domenica di controlli in strada. 6 persone denunciate

Condividi Facebook Twitter