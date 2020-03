Cronaca

Castellammare - Coronavirus, 93enne contagiata. Sale a 16 il numero totale dei positivi

La donna per ora si trova in isolamento presso il proprio domicilio.

di sr sabato 28 marzo 2020 - 20:33

Nuovo contagio a Castellammare di Stabia. Si tratta di una 93enne residente nel centro cittadino. La donna per ora si trova in isolamento presso il proprio domicilio insieme ai suoi familiari, le sue condizioni di salute sono monitorate costantemente e, nel caso peggiorassero, l’ASL è pronta a trasferirla al covid hospital di Boscotrecase.



Sale così a 16 i numeri di contagiati in città, 12 sono tuttora positivi, di cui 3 ricoverati in ospedale in condizioni stabili, 3 persone sono decedute, una è guarita.

In isolamento domiciliare ci sono attualmente 137 persone, identificabili come casi sospetti oppure come persone venute a contatto con pazienti positivi e casi sospetti in attesa dell’esito del tampone.

Castellammare - Coronavirus, 93enne contagiata. Sale a 16 il numero totale dei positivi

Condividi Facebook Twitter