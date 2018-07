Cronaca

Castellammare - Continuano i lavori per chiudere gli scarichi abusivi, via Denza chiusa al traffico

mercoledì 25 luglio 2018 - 17:18

Continuano incessantemente i lavori in via Denza per chiudere gli scarichi abusivi e garantire in futuro la balneabilità. Il cantiere al momento si è esteso fino all'incrocio con via Nocera paralizzando di fatto il traffico cittadino. Nelle scorse settimane, gli operai hanno prima chiuso via Roma poi progressivamente via Denza ma i disagi sono stati ridotti grazie al piano traffico varato dalla polizia municipale. Nel momento in cui il cantiere è stato spostato all'incrocio con la trafficatissima via Nocera, il traffico si è paralizzato. Gli automobilisti sono costretti a svoltare lungo via Marconi a causa dei lavori e per raggiungere piazza Umberto devono per forza utilizzare corso Garibaldi.

Un ingordo senza precedenti che sta di fatto complicando la vita di molti stabiesi costretti così a rimanere imbottigliati nel traffico con un caldo infernale. Ma i disagi dovrebbero terminare la prossima settimana. La ditta che sta gestendo i lavori, infatti, procede velocemente e sta rispettando il cronoprogramma. Di conseguenza, il cantiere sarà rimosso in brevissimo tempo. I lavori, come anticipato precedentemente, sono necessari per poter chiudere tutti gli scarichi abusivi presenti al centro città. E' uno degli ultimi passi prima di poter raggiungere la tanto desiderata balneabilità sul lungomare che rimane comunque collegata al completamento dei lavori al collettore di Gragnano.

