Castellammare - Concessioni e abusi edilizi, la guardia di finanza piomba nei lidi stabiesi

Acquisiti diversi documenti. Al centro dell'indagine le concessioni che sono state garantite fino al 2020

giovedì 23 agosto 2018 - 10:36

Blitz della guardia di finanza nei lidi di Castellammare di Stabia e Vico Equense. Le fiamme gialle stanno tentando di far luce sulle concessioni ma anche su eventuali abusi edilizi e lavoro nero. Un'operazione che segue quella realizzata nei giorni scorsi in tutto il litorale napoletano, da Torre del Greco fino a Sorrento e che negli ultimi giorni si è concentrata nella città delle acque. La guardia di finanza in particolare si sta soffermando sul sistema delle concessioni ai lidi balneari che sono state garantite lo scorso anno dall'amministrazione di Toni Pannullo. Dopo una lunga battaglia in tribunale, i gestori riuscirono nel 2015 a strappare i permessi (grazie a delle proroghe) fino al 2016, prolungati poi fino al 2017 e in ultimo fino al 2020. E sarebbe proprio questo l'anno nel quale dovrebbe partire un nuovo bando per l'affidamento dei lidi. Ma le fiamme gialle vogliono vederci chiaro e capire il modo con il quale sono state consegnate porzioni di spiaggia a diversi imprenditori. Spiagge che poi sarebbero state vittime anche di alcuni abusi edilizi senza che il Comune intervenisse per far rispettare la legalità.

Il blitz condotto dalle fiamme gialle aveva l'obiettivo anche di stanare eventuali lavoratori in nero all'interno dei lidi oltre che accertare la possibilità di utilizzare l'arenile liberamente. Nell'ultima settimana i finanzieri sono arrivati all'interno di sei lidi di Castellammare chiedendo la documentazione ai titolari. Le carte acquisite saranno poi oggetto di indagine per scoprire eventuali irregolarità. Al momento gli uomini del capitano Salvatore Della Corte mantengono lo stretto riserbo sull'indagine che potrebbe stravolgere la città di Castellammare e tutti i suoi lidi. Una vicenda che verosimilmente sarà anche seguita dalla giunta di Gaetano Cimmino: in caso di concessioni non regolari, il Comune infatti dovrebbe prendere nuovamente possesso della spiaggia per poi assegnarla nuovamente con un bando. Diventa infuocata, quindi, l'ultima parte dell'estate 2018.

