Castellammare - Concerto abusivo di un neomelodico in via Napoli, scatta il blitz dei carabinieri

Quattro pattuglie dei carabinieri sul posto

domenica 8 dicembre 2019 - 21:44

Concerto abusivo di un cantante neomelodico in via Napoli, arrivano i carabinieri che interrompono l'esibizione e allontanano i presenti. Momenti di tensione nella periferia nord di Castellammare dove il comitato di quartiere aveva organizzato un concerto senza chiedere le autorizzazioni al Comune. Ma è scattata la segnalazione alle forze dell'ordine che sono giunte sul posto, con quattro pattuglie, per verificare le autorizzazioni ed eventuali irregolarità.

Non si esclude che possano scattare denunce e sanzioni per gli organizzatori. Continua la tolleranza zero quindi delle forze dell'ordine contro qualsiasi tipo di abusivismo e illegalità nella città di Castellammare di Stabia. Dopo la task force di ieri sera, non si arrestano i controlli.

